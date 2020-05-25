Украина

Экс-полузащитник Динамо рассказал о первой встречи с Валерием Лобановским.

Его в футболе одобрил лично Валерий Лобановский – уже в поздний период работы в Динамо, когда искал новое усиление для команды.

О том, как заметил Лобановский:

"С Ураланом мы были на Кипре, а он приехал просматривать Серегу Кормильцева. Я там "дал" игру, и вместе с Серым мы поехали в Киев. Не скажу, что решение далось тяжело, но, когда позвонил Григорий Михайлович, причем в Новый год – все сомнения отбросил. Не пожалел: город понравился, сразу переехали семьей – очень им благодарен!

"Кстати, еще в детской школе у нас одна половина ребят болела за Динамо Киев, вторая – за Спартак. Я был за Динамо, и мы даже когда играли – делились по такому признаку. Наши почему-то все время выигрывали! Видимо, судьба такая".

О первой встречи с Лобановским:

"Он просто меня вызвал. Я знал, кто это, поэтому зашел к нему с трепетом… Лобановский сразу говорит: "Сынок, ты теперь у нас в семье!".

"Он и как тренер, и как психолог был очень серьезный. К Валерию Лобановскому было страшно заходить, но выходили – с удовольствием. Если честно, такого психолога в жизни я больше не встречал. Он, конечно, умел мотивировать людей", — приводит слова Артема Яшкина официальный сайт Динамо.

Ранее Флорин Чернат рассказал, что по его мнению, Лобановский не сильно любил с ним беседовать.