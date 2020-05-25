Украина

Президент Ингульца высказал свое мнение о президентах украинских грандов.

Александр Поворознюк рассказал, что ему больше импонирует Ринат Ахметов, а не Игорь Суркис.

"Мне больше импонирует Ахметов. Скажем так, он мне больше нравится в бизнесе, в понимании и управлении дела. Суркиса я никогда не видел и понятия не имею, чем он занимается, кроме киевского Динамо".

"С Ахметовым я знаком лично. У него здесь в Кировоградской области гранитные карьеры, и я вижу, как он профессионально наладил хозяйство. Я хочу по такому принципу наладить работу на своем предприятии", — приводит слова Поворознюка КП в Украине.

Ранее владелец Ингульца дал свой комментарий касательно Днепра и Игоря Коломойского.