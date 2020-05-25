Украина

Александр Поворознюк отметил позитивные стороны у Игоря Коломойского.

Одну из причин, почему распался Днепр, озвучил действующий президент Ингульца Александр Поворознюк.

"Коломойский — замечательный дядька. У этого человека можно немало полезного отметить. Например, жесткости и прямолинейности в отношениях. Когда он прав, он будет идти до конца. Потому что он прав. У него есть этот внутренний стержень, которому можно позавидовать. Мало таких настойчивых людей, как Коломойский. Все, что он думает, говорит в глаза. Немногие могут так прямо говорить как он".

"История c Днепром? На его месте я бы поступил точно так же. Когда у тренера Днепра, не буду говорить имени, была зарплата 4 миллиона евро в год и когда он приглашал футболистов и брал откаты по 100 тысяч долларов с каждого игрока — это низко и подло. И когда президент клуба убрал этого тренера, он имел еще наглость требовать компенсацию за увольнение. Коломойский пошел на принцип. Это его позиция".

"Повторюсь, если бы меня дурили на такие деньги, я поступил бы точно так же", — приводит слова Александра Поровознюка КП в Украине.

Скорее всего, президент Ингульца имеет ввиду Хуанде Рамоса, который тренировал клуб с 2010 по 2014-й год.