Стала известна дата возобновления чемпионата Украины.
Фото: УПЛ
25 мая 2020, 16:41
Украинская Премьер-лига будет возобновлена 30 мая. Об этом сообщил телеканал Футбол 1.
В ближайшее время станет известно полное расписание на первый после возобновления тур.
Существовал вариант, что сезон может быть доигран начиная с 6 июня, так как не все клубы успевают пройти тест на COVID-19 и провести полноценную подготовку.
Отметим, что сейчас в УПЛ сыграно 23 тура, а для полного завершения сезона необходимо отыграть еще девять игр.