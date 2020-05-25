Украина

Стала известна дата возобновления чемпионата Украины.

Украинская Премьер-лига будет возобновлена 30 мая. Об этом сообщил телеканал Футбол 1.

В ближайшее время станет известно полное расписание на первый после возобновления тур.

Существовал вариант, что сезон может быть доигран начиная с 6 июня, так как не все клубы успевают пройти тест на COVID-19 и провести полноценную подготовку.

Отметим, что сейчас в УПЛ сыграно 23 тура, а для полного завершения сезона необходимо отыграть еще девять игр.