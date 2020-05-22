Голкипер Динамо прокомментировал товарищеский матч против Руха.
ГЕОРГИЙ БУЩАН, ФОТО: ФК ДИНАМО
22 мая 2020, 21:59
Динамо и Рух расписали мировую в товарищеском матче.
"Впечатления положительные. Хорошо, что наконец провели контрольную игру. Я сыграл на поле тайм, в принципе, своими действиями доволен, но еще есть над чем работать и мне и команде. Думаю, за счет игр наберем оптимальные кондиции и к чемпионату подойдем в нужной форме".
О Рухе:
"Мне понравилась эта команда. Видно, что у них есть рисунок игры и желание. В их составе есть хорошие футболисты. Для спарринг-партнера и будущего участника УПЛ — очень хорошая команда. Думаю, у нас еще будут впереди спарринги, ведь тренировок не всегда достаточно".
Об оптимальных кондициях:
"Вратарям в этом плане проще. Я чувствую себя хорошо и жду официальных игр. Только они покажут, насколько мы готовы. Конечно, карантин наложил свой отпечаток, его влияние чувствует весь мир, а не только мы. Футболисты никак не отличаются от обычных людей. Думаю, из-за карантина у каждого в жизни много поменялось, эти изменения коснулись и спорта".
"Разумеется, мы все, футболисты и болельщики, с нетерпением ждем возобновления чемпионата. Так получилось, что первый матч у нас с "горняками", не сомневаюсь, что за официальными играми соскучились все", — приводит слова Георгия Бущана официальный сайт Динамо.
На Football.ua доступен обзор товарищеского мачта Динамо — Рух.