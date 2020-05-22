Украина

Голкипер Динамо прокомментировал товарищеский матч против Руха.

Динамо и Рух расписали мировую в товарищеском матче.

"Впечатления положительные. Хорошо, что наконец провели контрольную игру. Я сыграл на поле тайм, в принципе, своими действиями доволен, но еще есть над чем работать и мне и команде. Думаю, за счет игр наберем оптимальные кондиции и к чемпионату подойдем в нужной форме".

О Рухе:

"Мне понравилась эта команда. Видно, что у них есть рисунок игры и желание. В их составе есть хорошие футболисты. Для спарринг-партнера и будущего участника УПЛ — очень хорошая команда. Думаю, у нас еще будут впереди спарринги, ведь тренировок не всегда достаточно".

Об оптимальных кондициях:

"Вратарям в этом плане проще. Я чувствую себя хорошо и жду официальных игр. Только они покажут, насколько мы готовы. Конечно, карантин наложил свой отпечаток, его влияние чувствует весь мир, а не только мы. Футболисты никак не отличаются от обычных людей. Думаю, из-за карантина у каждого в жизни много поменялось, эти изменения коснулись и спорта".

"Разумеется, мы все, футболисты и болельщики, с нетерпением ждем возобновления чемпионата. Так получилось, что первый матч у нас с "горняками", не сомневаюсь, что за официальными играми соскучились все", — приводит слова Георгия Бущана официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступен обзор товарищеского мачта Динамо — Рух.