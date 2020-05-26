Украина

Также наставник признался, что от них ничего не зависит.

Главный тренер донецкого Олимпика Игорь Климовский поделился мнением о возобновлении украинской Премьер-лиги.

"Вы же понимаете, что от нас ничего зависит. Скажут стартовать – будем стартовать. Хотелось бы немного затянуть, хотя бы на недельку. Две недели – маловато для подготовки. Я за продление паузы до 6 июня", — признался наставник в интервью телеканалу Футбол.

Напомним, телеканал Футбол сообщил о том, что УПЛ возобновится 30 мая.