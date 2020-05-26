Украина

Полузащитник Шахтера с нетерпением ждет возобновления чемпионата Украины.

Сергей Болбат ожидает возвращения УПЛ и очень ждет поединок против Динамо.

"Сейчас больше времени уделяем тактике и налаживанию игровых взаимосвязей. С нетерпением ждем возобновления чемпионата, готовимся в обычном режиме. Завтра запланирован еще один контрольный матч".

"Набираем форму и к официальным поединкам подойдем в оптимальных кондициях. Все ребята соскучились по футболу, очень ждем встречи с Динамо, хотим порадовать наших болельщиков хорошей игрой и положительным результатом", — приводит слова Сергея Болбата официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Минздрав Украины разрешил возобновить УПЛ 30 мая.