Дирекция украинской Премьер-лиги определилась с датами и временем начала матчей 24-го тура.
Фото: УПЛ
26 мая 2020, 20:26
Ранее сообщалось, что Минздрав Украины разрешил возобновить УПЛ 30 мая.
На Исполкоме Украинской ассоциации футбола было поддержано решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая.
Добавим, что согласно плану-календарю завершающий, 32-й тур запланирован на 19 июля (базовая дата), матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы — на 25 и 29 июля.
Дирекция УПЛ утвердила даты и время проведения матчей 24-го тура Favbet Лиги:
30 мая — суббота
Колос — Десна 14:00
Александрия — Заря 17:00
Днепр-1 — Олимпик 17:00
31 мая — воскресенье
Ворскла — Львов 14:00
Карпаты — Мариуполь 14:00
Шахтер — Динамо 17:00.