Украина

Дирекция украинской Премьер-лиги определилась с датами и временем начала матчей 24-го тура.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины разрешил возобновить УПЛ 30 мая.

На Исполкоме Украинской ассоциации футбола было поддержано решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая.

Добавим, что согласно плану-календарю завершающий, 32-й тур запланирован на 19 июля (базовая дата), матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы — на 25 и 29 июля.

Дирекция УПЛ утвердила даты и время проведения матчей 24-го тура Favbet Лиги:

30 мая — суббота

Колос — Десна 14:00

Александрия — Заря 17:00

Днепр-1 — Олимпик 17:00

31 мая — воскресенье

Ворскла — Львов 14:00

Карпаты — Мариуполь 14:00

Шахтер — Динамо 17:00.