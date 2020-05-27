Карпаты подтвердили продажу клуба Смалийчуку

У львовской команды появился новый владелец.
фото Карпаты
27 мая 2020, 15:46
Официальный сайт Карпат подтвердил, что бывший вице-президент львовян Олег Смалийчук стал новым владельцем клуба.
Напомним, предыдущим президентом "зеленых львов" был Петр Дыминский, который руководил клубом с 2001 года.
"Вступая в новый этап, Карпаты от всего сердца благодарят Почетного президента Петра Дыминского, благодаря кому радовали, не оставляли равнодушными, а главное — жили за последние без малого двадцати лет", — сообщает официальный сайт.
На данный момент львовяне находятся на дне турнирной таблицы УПЛ, занимая последнее место, имея в активе 14 очков после 23 туров.