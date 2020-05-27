football.ua
  • Тесты
  • Правила жизни
  • euro-2020
  • Фан-сектор
  • Битва редакций
  • Украина
  • Англия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Турция
  • Франция
  • Другое
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига наций
  • Чтиво

  • Украина

    27 мая 2020, 15:46

    Карпаты подтвердили продажу клуба Смалийчуку

    У львовской команды появился новый владелец.

    фото Карпаты
    фото Карпаты 27 мая 2020, 15:46

    Официальный сайт Карпат подтвердил, что бывший вице-президент львовян Олег Смалийчук стал новым владельцем клуба.

    Напомним, предыдущим президентом "зеленых львов" был Петр Дыминский, который руководил клубом с 2001 года.

    "Вступая в новый этап, Карпаты от всего сердца благодарят Почетного президента Петра Дыминского, благодаря кому радовали, не оставляли равнодушными, а главное — жили за последние без малого двадцати лет", — сообщает официальный сайт.

    На данный момент львовяне находятся на дне турнирной таблицы УПЛ, занимая последнее место, имея в активе 14 очков после 23 туров.

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Златан Ибрагимович и Франк Кессье, Getty Images

    Сергей Шевченко

    27 мая 2020Десять игроков, которые могут покинуть Милан
    Дмитрий Чигринский, getty images

    Украина

    26 мая 2020Десятка главных трансферных провалов Шахтера

    Легенды

    26 мая 2020Лучшие в истории: нападающие Ювентуса
    Тим Кэхилл, Getty Images

    Правила жизни

    25 мая 2020Тим Кэхилл: Уход из Эвертона был одним из самых сложных решений в моей карьере
    Нико Кранчар, фото ФК Динамо

    Украина

    25 мая 2020От Кранчара до Машадо: 10 самых провальных трансферов Динамо
    Защита Ман Сити, Getty Images

    Англия

    24 мая 2020От Уокера до Зинченко: как Ман Сити решал проблемы с крайними защитниками
    ДЖЕЙДОН САНЧО, GETTY IMAGES

    Александр Савельев

    24 мая 2020Вингеры для Челси: кто может заменить Виллиана и Педро?
    Жозе Моуриньо, Getty Images

    Интервью

    23 мая 2020Жозе Моуриньо: Я никогда не бываю фальшивым. Бывал придурком, но это все равно был я
    Олександр Шевченко

    Евгений Музыка

    23 мая 2020Олександр Шевченко: В українському футболі набагато більше проблем, не тільки телепул
    Артуро Видаль с чемпионским трофеем Бундеслиги, Getty Images

    Александр Фокин

    22 мая 2020Путь воина: правила жизни Артуро Видаля

    Легенды

    22 мая 2020Лучшие в истории: полузащитники Ювентуса
    Фабиньо

    Евгений Музыка

    22 мая 2020Фабиньо: универсальный солдат Ливерпуля
    Александер Чеферин, photo uefa.com

    Интервью

    21 мая 2020Чеферин — о выходе футбола из кризиса, разногласиях с Инфантино и сокращении зарплат футболистов

    Александр Пузик

    21 мая 2020Карьере Аритца Адуриса посвящается

    Легенды

    20 мая 2020Лучшие в истории: защитники Ювентуса

    Диего Форлан, Getty Images

    Александр Фокин

    19 мая 2020Гроза Энфилда и Сантьяго Бернабеу: правила жизни Диего Форлана
    Сигнал Идуна Парк, getty images

    Германия

    19 мая 2020Новая эра в футболе. Главные выводы после возобновления Бундеслиги
    Вратари Ювентуса

    Легенды

    18 мая 2020Лучшие в истории: вратари Ювентуса
    Андреа Пирло, Серхио Агуэро и Давид Вилья, Getty Images

    Англия

    18 мая 2020Холдинговая компания Манчестер Сити: для чего City Football Group скупает зарубежные клубы
    Фото: ФК Таврия

    Александр Шевченко

    17 мая 2020Самый необычный финал в истории Кубка Украины

    Олег Смалійчук, zaxid.net

    Евгений Музыка

    17 мая 2020Олег Смалійчук: Можна працювати в футболі, можна в цирку, але неможливо — в футболі, схожому на цирк

    Легенды

    16 мая 2020Лучшие в истории Манчестер Юнайтед: состав редакции vs состав читателей
    Дерби Боруссий, getty images

    Германия

    15 мая 2020Футбол возвращается! Главные интриги остатка сезона Бундеслиги

    Артем Андросян

    15 мая 2020Евгений Бохашвили — о карьере в Индонезии, ошибках молодости и сравнениях с Шевченко
    Алиссон, Getty Images

    Евгений Музыка

    15 мая 2020Алиссон: Месси среди вратарей
    Алекс Великих, фото: Facebook Алекса

    Интервью

    14 мая 2020Алекс Великих — подробно о скаутинге Кальяри и проблемах молодых футболистов
    Депортиво

    Крах

    14 мая 2020От чемпионства на край пропасти: история Депортиво из Ла-Коруньи
    Александр Тымчик, ФК Заря

    Евгений Музыка

    13 мая 2020Александр Тымчик: Академия Динамо — одна из лучших в Европе
    Тимо Вернер, Getty Images

    Германия

    13 мая 2020Тимо Вернер: где продолжит карьеру немецкий бомбардир?
    Владислав Кулач, фото Ворскла

    Артем Андросян

    12 мая 2020Владислав Кулач: Лучше аннулировать результаты, чем закончить сезон так

    Легенды

    11 мая 2020Лучшие в истории: тренеры Манчестер Юнайтед
    Николя Анелька, Getty Images

    Франция

    10 мая 2020Известные воспитанники ПСЖ, которые проявили себя в других клубах
    Паулиньо (слева), Getty Images

    Китай

    10 мая 2020Семь футболистов, которым переезд в Китай пошел на пользу
    Фридрих Вальтер и Ференц Пушкаш, 1954 год, photo Fifa.com

    История

    10 мая 2020Матчи, изменившие ход политической истории

    История

    09 мая 2020Кале Расинг Юнион: фантастическая история аматоров, которые дошли до финала Кубка Франции
    Юпп Хайнкес, Getty Images

    Правила жизни

    09 мая 2020Как создать величайшую Баварию всех времен: правила жизни Юппа Хайнкеса
    Владимир Шаран, ФК Александрия

    Евгений Музыка

    09 мая 2020Владимир Шаран — о зарплатах в Александрии и кто может усилить сборную Украины
    milanclubdello.it

    Сергей Шевченко

    08 мая 2020Франко Барези — 60 лет. Вспоминаем карьеру легендарного капитана Милана
    Джон Чарльтон

    Легенда

    08 мая 2020Джону Чарльтону — 85! История легенды Лидса, который находился в тени своего брата
    Дмитрий Гришко, фото Олимпик

    Интервью

    08 мая 2020Дмитрий Гришко: Игроки Олимпика очень болезненно восприняли уход Висенте Гомеса
    Александр Бабич, ФК Мариуполь

    Евгений Музыка

    07 мая 2020Александр Бабич — о президенте Мариуполя, оскорблениях в комментариях и "двойнике" из Одессы
    Михаил Метревели

    Интервью

    06 мая 2020Метревели: Чтобы сделать УПЛ сильнее — нужно сделать сильнее клубы со средними и малыми доходами
    Ховард Уэбб, Getty Images

    Интервью

    06 мая 2020Ховард Уэбб: какие ошибки "съедают" известного арбитра
    Блэкпул, Getty Images

    История

    06 мая 2020Забытая история про дилемму о прекращении сезона в 1947 году

    Легенды

    05 мая 2020Лучшие в истории: нападающие Манчестер Юнайтед
    ФК Ньюкасл, Getty Images

    Александр Савельев

    04 мая 2020Ньюкасл — чемпион? Что будет, если АПЛ одобрит покупку клуба аравитянами
    Разбившийся самолет,фото iltempo.it

    Володимир Войтюк

    04 мая 2020Grande Torino: Полум’я і кров
    Неймар в Сантосе, Getty Images

    Бразилия

    03 мая 2020Как выглядел бы состав Сантоса, если бы клуб не продавал ключевых игроков

    Володимир Войтюк

    03 мая 2020Найкращий футболіст світу, гру якого ви ніколи не бачили

    Сергей Шевченко

    02 мая 2020Другой великий Торино. История сенсационного "скудетто"-1975/76
    Дэвид Бекхэм, Getty Images

    Легенда

    02 мая 2020Не только футбольная звезда: правила жизни Дэвида Бекхэма
    Когда-то Металлург почти на равных противостоял полуфиналисту Лиги чемпионов Лидсу, Getty Images

    Александр Шевченко

    02 мая 2020Как казаки в футбол играли: пять воспоминаний о запорожском Металлурге
    Мохаммед Салах, Getty Images

    Евгений Музыка

    01 мая 2020Мохаммед Салах: мерсисайдский фараон

    Легенды

    01 мая 2020Лучшие в истории: полузащитники Манчестер Юнайтед
    Маттиас Заммер и Хосеп Гвардиола, Getty Images

    Правила жизни

    30 апреля 2020Рыжий Метеор из "Штази": правила жизни Маттиаса Заммера
    Федерико Бернардески, getty images

    Интервью

    30 апреля 2020Федерико Бернардески: Люди в слезах, неспособные оплатить продукты, это большая проблема
    Ярмоленко, Сидорчук и Шевченко, getty images

    Александр Шевченко

    30 апреля 2020Пять игроков сборной Украины, рискующих пропустить Евро-2020 из-за переноса турнира
    Альфонсо Дэвис, Getty Images

    Интервью

    29 апреля 2020Альфонсо Дэвис: юный талант Баварии, не пожалевший любимую команду своего отца

    Легенды

    29 апреля 2020Лучшие в истории: защитники Манчестер Юнайтед
    Роберто Манчини, Джанлука Виалли, Алексей Михайличенко

    Сергей Шевченко

    28 апреля 2020Сампдория и "скудетто"-1991: топовая Серия А, суперсвязка Манчини-Виалли и единственный сезон Михайличенко в Италии
    Роналдиньо, ABC Color

    Интервью

    27 апреля 2020Роналдиньо. Первое интервью после выхода из тюрьмы

    лента новостей

    Украина. Новости

     
    		 Rambler's Top100