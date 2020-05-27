Украина

Бывший вице-президент стал владельцем львовского клуба.

Футбольный агент Олег Смалийчук стал владельцем Карпат. Функционер выкупил права на львовский клуб у Петра Дыминского.

Сперва эту информацию обнародовал журналист Роман Бебех, а Football.ua обратился к самому Смалийчуку с просьбой прокомментировать эту информацию.

Бывший вице-президент "зелено-белых" подтвердил ее.

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Дыминский руководил львовским клубом с 2001 года.

Ранее "львы" выдвигали Смалийчука кандидатом в президенты УПЛ.

На данный момент Карпаты находятся на дне турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 14 очков после 23 туров.