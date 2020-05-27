Украина

Бывший генеральный директор Зари настроен скептически в отношении нового владельца Карпат Олега Смалийчука.

У Карпат сменился владелец – принадлежащую Петру Дыминскому часть клуба выкупил бывший вице-президент "львов" Олег Смалийчук. Ныне пребывающий без работы экс-гендиректор Зари Сергей Рафаилов не остался в стороне от этого события.

"Чуден футбольный мир Украины. Прочитал новость о Карпатах и ещё раз убедился, что персонажи произведений Ильфа и Петрова ВЕЧНЫ", — написал Рафаилов на своей странице в Facebook.

О каком именно персонаже идет речь, не уточняется, однако далее в комментариях Сергей Васильевич обсуждал зицпредседателя Фунта, одного из персонажев романа "Золотой теленок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Его профессию определяют как "номинальный руководитель фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций". Обязанности – "вместо подлинного махинатора попасть под суд и в тюрьму", за что во время отсидки полагается двойной оклад.