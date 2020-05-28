На предстоящих выходных состоится рестарт украинской Премьер-лиги после двух месяцев паузы, связанной с карантином.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола определился с судейскими назначениями на поединки 24-го тура высшего дивизиона.

Верхняя шестерка

30 мая, суббота

14:00. Колос — Десна. Главный арбитр — Юрий Иванов (Донецкая область);
17:00. Александрия — Заря. Главный арбитр — Евгений Арановский (Киев).

31 мая, воскресенье

17:00. Шахтер — Динамо. Главный арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков).

Нижняя шестерка

30 мая, суббота

17:00. Днепр-1 — Олимпик. Главный арбитр — Андрей Коваленко (Полтава).

31 мая, воскресенье

14:00. Карпаты — Мариуполь. Главный арбитр — Дмитрий Бондаренко (Одесса);
14:00. Ворскла — Львов. Главный арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье).