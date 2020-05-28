Вингер высказал свое мнение о возобновлении чемпионата.
Георгий Цитаишвили, фото Динамо
28 мая 2020, 16:20
Крайний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили подвел итог товарищеского матча против Олимпика, а также высказался от отсутствии болельщиков после рестарта УПЛ.
"Мои голы Олимпику? Когда терпишь и работаешь, в игре это видно. Бог дает тебе фарт, и у тебя все получается. Следующий поединок? Мы готовились к игре с Шахтером. Посмотрим на матче, как все будет".
"Пустые трибуны? Не так удобно играть, но привыкаешь потихоньку. Конечно, лучше с болельщиками", – сказал Цитаишвили Футбол NEWS.
Ранее обширный комментарий о подготовке к возобновлению сезона и вопросе проведения домашних поединков дал менеджер киевлян Алексей Михайличенко.