Украина

Вингер высказал свое мнение о возобновлении чемпионата.

Крайний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили подвел итог товарищеского матча против Олимпика, а также высказался от отсутствии болельщиков после рестарта УПЛ.

"Мои голы Олимпику? Когда терпишь и работаешь, в игре это видно. Бог дает тебе фарт, и у тебя все получается. Следующий поединок? Мы готовились к игре с Шахтером. Посмотрим на матче, как все будет".

"Пустые трибуны? Не так удобно играть, но привыкаешь потихоньку. Конечно, лучше с болельщиками", – сказал Цитаишвили Футбол NEWS.

Ранее обширный комментарий о подготовке к возобновлению сезона и вопросе проведения домашних поединков дал менеджер киевлян Алексей Михайличенко.