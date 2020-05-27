Украина

Менеджер киевлян дал свой комментарий о готовности команды к рестарту сезона.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко подвел итоги контрольного поединка, в котором его команда обыграла Олимпик (2:0).

"Уровень оценить можно будет только после первого официального матча. Оценивать пока что нет никакого смысла, да и нечего – ведь сегодня был необычный спарринг в формате два тайма по тридцать минут. Спасибо Олимпику за то, что они пошли нам навстречу, ведь у них игра уже в субботу, и мы смогли провести матч хотя бы в таком формате".

"Спарринги очень важны, тренировки – тренировками, а игр сейчас, конечно же, не хватает. Мы знаем, что такое игровой ритм, игровая практика, поэтому начало, думаю, будет очень сложным для всех команд. Переходить от тренировок к официальным играм всегда тяжело, даже в обычной предсезонной подготовке, а в данной ситуации тем более. Но мы будем стараться как можно быстрее выйти из этой ситуации".

Также менеджер отреагировал на слухи изменения места проведения домашних матчей команды.

"Пока у меня нет информации, как будет на самом деле. Возможно, мы будем делить Олимпийский, а, может быть, будем проводить наши матчи на Динамо. Нужно исходить из ситуации, что матчи будут проводиться без зрителей, и многим командам, наверное, будет удобнее играть в Киеве, чтобы избежать больших переездов. Таковы реалии сегодняшнего дня. Нужно находить компромиссы и, если есть такая возможность, идти навстречу", — цитирует Михайличенко официальный сайт клуба.

Напомним, Динамо первую игру в чемпионате проведет против Шахтера. Ранее стала известна дата дерби.