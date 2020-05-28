Украина

В клубе из Петрово считают, что именно они должны на самом деле занимать третью строчку в таблице.

Ингулец обращался в Профессиональную футбольную лигу с утверждением, что именно он должен занимать третье место в турнирной таблице Первой лиги, однако так и не получил ответ. В связи с этим Ингулец обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

"Футбольный клуб Ингулец обратился в КДК УАФ с требованием изменить текущий рейтинг ФК Ингулец согласно положений Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди клубов Профессиональной футбольной лиги сезона-2019/20 с отображением того, что именно ФК Ингулец занимает третье место в текущей турнирной таблице соревнований ПФЛ по результатам 19 туров", — говорится в заявлении клуба из Петрово.

Ранее Ингулец подробно аргументировал, почему именно он должен занимать третье место.

На данный момент не известно, будет ли доиграна Первая лига, и если будет – то в каком виде. Клубы проголосовали против возобновления турнира в полном объеме. ПФЛ предложила клубам проголосовать за один из четырех возможных вариантов доигрывания, однако, например, лидирующий с отрывом в два очка от шестого места Рух отказался принимать участие в голосовании.