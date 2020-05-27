Украина: Первая лига

Львовский клуб считает, что единственно верным вариантом будет соблюдение регламента.

Рух выступил с официальным заявлением об отказе принимать участие в опросе о том, каким образом необходимо завершить Первую лигу.

"Футбольный клуб Рух считает, что попытками привлечь "опросник" и потом передать не предвиденные никакими нормами "результаты опроса" в Исполком УАФ как основание для установления итогов сезона ПФЛ разрушает правовое поле проведения соревнований по футболу под эгидой ПФЛ и УАФ и дискредитирует законную роль ПФЛ в целом, а также лично ее Президента как организатора соревнований", — говорится в заявлении клуба.

"Мы требуем от ПФЛ и ее Президента вернуть ситуацию в правовое поле и решать любые вопросы касательно завершения сезона и определения порядка обмена между лигами по его итогам исключительно в рамках положений и процедур, установленных Статутом и Регламентом ПФЛ".

"В случае принятия любых решений, которые будут пренебрегать регламентными нормами, ФК Рух обжалует их во все уполномоченные органы футбольного правосудия".

21 мая на Совете лиг ПФЛ большинство клубов проголосовали против завершения сезона в Первой лиге в полном объеме. Исходя из этого, ПФЛ предложила заинтересованным клубам выбрать один из четырех вариантов завершения сезона.