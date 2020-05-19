Украина: Первая лига

Команда из Петрово рассчитывает на конкретику со стороны Профессиональной футбольной лиги Украины.

Футбольный клуб Ингулец ранее высказался свое недовольство тем, что Минай на данный момент занимает третью позицию в турнирной таблице Первой лиги, хотя по регламенту там должен находиться Ингулец.

Официальной информации о возобновлении второго по силе дивизиона Украины, который взял вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса, также не появлялось.

В связи с этим, клуб из Петрово требует от ПФЛ разъяснения ситуации в вопросе положения команд в таблице и последующих действий касательно рестарта Первой лиги.

"На днях сразу на ряде спортивных интернет-ресурсов появилась информация о якобы ответе ПФЛ о порядке определения мест в турнирной таблице среди команд, которые в ходе соревнований набрали одинаковое количество очков. В частности, о праве претендовать на третье место, которое дает возможность одной из таких команд претендовать на повышение в классе".

"Однако почему-то, за исключением сообщения в социальных сетях, на официальном сайте ПФЛ такое разъяснение отсутствует. Не получал официального ответа от ПФЛ и футбольный клуб Ингулец, который, в данном случае, возможно, больше других команд заинтересован в том, чтобы определение призеров первенства стало следствием честной спортивной борьбы, а не путем закулисных манипуляций с положениями регламента".

"Не означает ли это, что официальной позиции по этому поводу, которая должна нести за собой четко выраженное юридическое обоснование, еще не сформирована, а указанные выше информационные "вбросы" — это лишь попытка манипулирования общественным мнением и изучение реакции разных сторон на один из возможных вариантов произвольной трактовки регламента?"

"Надеемся уже скоро получить официальный ответ на этот вопрос, который позволит нам формировать дальнейший алгоритм наших действий", — сказано в заявлении на официальном сайте Ингульца.

Ранее сообщалось, что Ингулец готов подать в суд, если Первая лига не будет доиграна, а призовые места, дающие право на возможность повышения в классе, не будут распределены по спортивному принципу.