Украина

Специалист также верит в потенциал Чеберко и Кочергина.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко рассказал о четырех перспективных украинских футболистах.

"Продолжение карьеры в европейском клубе, мне кажется, есть у ребят из луганской Зари — Владислава Кочергина и Евгения Чеберко. Они проводят отличный сезон. Что касается наших ребят, то отмечу чемпионов мира — Сергея Булецу и Владислава Супрягу. Они имеют все возможности для того, чтобы заиграть в европейском чемпионате", — заявил наставник в интервью телеканалу Футбол.

Навыки и перспективы Владислава Супряги отметил бывший игрок сборной Италии, который ныне является футбольным экспертом.

Следующий матч Днепр-1 проведет против донецкого Олимпика завтра, 30 мая, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая-онлайн трансляция поединка 24-го тура УПЛ.