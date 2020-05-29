Наставник отметил, что у команды хорошая кадровая ситуация.
Александр Бабич, фото ФК Мариуполь
29 мая 2020, 08:24
Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился своими ожиданиями от рестарта УПЛ.
"Мы изначально строили план на 30 мая. Мы все успели, весь объем работы выполнили. Понятно, что еще не в оптимальной физической форме. Но понимали, что в течение первых матчей команда будет набирать, приходить в свое игровое состояние", — рассказал специалист в интервью телеканалу Футбол.
"Примерно состав у нас есть. Приятная головная боль – все работают в общей группе. Еще есть тренировка, после которой будем определяться, кто поедет во Львов. Конечно, всем очки нужны. Мы выходим играть, думая только о победе. У нас стоит задача попасть в квалификацию Лиги Европы через стыковые матчи. Нужно занять 7-8-е место".
Первый после карантина поединок Мариуполь проведет во Львове против Карпат. Матч состоится 31 мая, в воскресенье, в 14:00 на стадионе Украина. Текстовая онлайн-трансляция поединка 24-го тура УПЛ будет доступна Football.ua.