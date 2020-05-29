Украина

Наставник отметил, что у команды хорошая кадровая ситуация.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился своими ожиданиями от рестарта УПЛ.

"Мы изначально строили план на 30 мая. Мы все успели, весь объем работы выполнили. Понятно, что еще не в оптимальной физической форме. Но понимали, что в течение первых матчей команда будет набирать, приходить в свое игровое состояние", — рассказал специалист в интервью телеканалу Футбол.

"Примерно состав у нас есть. Приятная головная боль – все работают в общей группе. Еще есть тренировка, после которой будем определяться, кто поедет во Львов. Конечно, всем очки нужны. Мы выходим играть, думая только о победе. У нас стоит задача попасть в квалификацию Лиги Европы через стыковые матчи. Нужно занять 7-8-е место".

Первый после карантина поединок Мариуполь проведет во Львове против Карпат. Матч состоится 31 мая, в воскресенье, в 14:00 на стадионе Украина. Текстовая онлайн-трансляция поединка 24-го тура УПЛ будет доступна Football.ua.