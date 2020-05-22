Украина

Молодой центрбек не поможет Шахтеру в оставшейся части сезона УПЛ.

Центральный защитник Шахтера Валерий Бондарь получил травму на одной из тренировок. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

21-летний украинец прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали перелом левой лодыжки большеберцовой кости.

Таким образом, Бондарь не сможет помочь "горнякам" в заключительной части сезона украинской Премьер-лиги. Сроки восстановления молодого центрбека составят до трех месяцев.

В нынешней кампании Валерий Бондарь провел за Шахтер 10 матчей, в которых забил один гол и заработал три предупреждения.

Напомним, возобновление чемпионата Украины после карантина запланировано на 30 мая. Перед этим Шахтер проведет товарищеский матч против Руха, занимающего первую строчку в турнирной таблице Первой лиги.