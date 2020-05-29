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Football.ua предлагает разобрать главные интриги УПЛ после возобновления сезона.

Великий футбол возвращается. Благодарим Бундеслигу за разогрев, теперь в дело вступают титаны — украинская Премьер-лига. 30 мая в Украине возобновляются игры высшего дивизиона страны, а уже на следующий день состоится Классическое противостояние между Шахтером и Динамо. Это действительно прекрасно, потому что интрига (за исключением чемпионской) присутствует почти за все ключевые места. Динамо может оказаться без Лиги чемпионов, а Колос может завоевать путевку в еврокубки. Карпаты могут вылететь из высшего дивизиона после 14 сезонов кряду в элите, а также в украинском первенстве впервые состоится плей-офф за еврокубки между представителями первой и второй шестерок.

Football.ua предлагает разобрать главные интриги УПЛ после возобновления сезона.

Сумеет ли Шахтер оформить самое быстрое чемпионство в истории?

Шахтер — без нескольких туров чемпион УПЛ-2019/20. Об этом спорить даже не вздумают фанаты Динамо. Киевляне в очередной раз провалили сезон в УПЛ и оставили чемпионскую гонку без интриги. С другой стороны, нужно говорить не только лишь о слабом нынешнем Динамо, но и о сильном для УПЛ Шахтере. "Горняки" в очередной раз не замечают конкуренции во внутреннем первенстве, а единственные потерянные очки в текущем сезоне дончане отдали тогда, когда с чемпионской короной, по сути, уже все было ясно. Здесь и (о, свершилось) потеря очков в Мариуполе, и поражения от Ворсклы (0:1) и Зари (0:1) после двух тяжелых еврокубковых выездов в Лиссабон и Вольфсбург. Все понимают, что для "горняков" эти поражения не есть трагедией.

Мотивацией дончан доиграть этот сезон УПЛ является стабильная игровая практика под еврокубки. Доигровка в верхней шестерке — прекрасная возможность для Луиша Каштру еще больше проверить молодежь (как легионеров, так и украинцев) и наигрывать состав под будущие матчи еврокубков (ответный против Вольфсбурга и будущие матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов).

Также дончане могут найти для себя мотивацию оформить очередной рекорд. Теоретически Шахтер претендует на возможность оформления самого быстрого чемпионства в истории независимой Украины. На данный момент самыми быстрыми являются чемпионства сразу в трех сезонах (99/00 — Динамо, 12/13 — Шахтер, 16/17 — Шахтер), когда обладатели золотых медалей были известны за четыре тура до конца. "Горняки" же претендуют не только повторить данное достижение, но и превзойти.

Сейчас отрыв от второго места составляет 13 очков. Учитывая то, что дончане могут поспособствовать тому, дабы Динамо не заняло второе место, и совершенно "не специально" проиграть Заре и во втором круге второго этапа, не факт, что рекорд будет побит. Но также нельзя исключать того, что и Заря, и Динамо будут терять очки еще больше, чем уже немотивированный в этом сезоне Шахтер.

31-го мая состоится Классическое, после которого уже и можно будет делать какие-то выводы.

Выйдет ли Заря в Лигу чемпионов?

Луганчане проводят достаточно добротный сезон в УПЛ. Ранний вылет из еврокубков, кажется, сыграл даже на руку строящейся команде Виктора Скрипника. Специалист сумел сразу найти подход к коллективу и донести игрокам свои идеи, которые фактически с первых матчей начали воплощаться в жизнь. И если на старте чемпионата результаты луганчан не были фантастическими, то немногим позже ситуация стабилизировалась и после 23-х туров команда занимает второе лигочемпионовское место. Здесь на руку сыграл и фактор нестабильности Динамо, естественно.

Пока что Заря опережает "бело-синих" лишь по дополнительным показателям. В прошлом 23-м туре "мужики" в Запорожье обыграли Шахтер (1:0). Второй этап УПЛ должен будет показать истинную силу Зари в чемпионате Украины. Сейчас луганчане будут играть лишь со своими прямыми конкурентами и Колосом. Победа над Шахтером в прошлом туре должна воодушевить игроков Зари еще больше и дать им веру, что все возможно.

Проблемой для Зари мог стать фактор доигровки домашних матчей не в Запорожье, о чем велись разговоры ранее, однако, решение доиграть УПЛ в одном городе так и не было принято. Все домашние матчи Заря проведет на Славутич-Арене. Впереди у команды по два очных противостояния с Динамо, Десной, Александрией, Колосом и выездной матч с Шахтером в 28-м туре, когда дончане могут быть еще более немотивированными. Тяжело предсказать, в какой форме выйдет из карантина та или иная команда. Сейчас судить можно лишь по последним официальным играм, которые проводились еще в марте. Также стоит отметить, что в нынешнем сезоне Заря не проигрывала Динамо (2:2 в Запорожье и 2:1 в Киеве).

В случае завершения УПЛ Зарей на втором месте, и текущий и следующий сезон будут считаться для команды успешными, ведь в таком случае луганчане точно будут иметь шесть матчей на групповом этапе турниров УЕФА следующего сезона. Даже если команда провалит квалификацию к Лиге чемпионов, она автоматически сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Для Зари это может быть второй в истории выход в главный клубный евротурнир. Впервые такое с клубом случалось еще в советский 1973-й год, когда Заря в статусе чемпиона СССР обыграла в 1/16 финала кипрский АПОЭЛ (2:0, 1:0), но проиграла в следующем раунде чехословацкому Спартаку из Трнавы (0:0, 0:1).

Помимо исторического достижения, у молодых игроков Зари появится прекрасная возможность предстать на трансферной витрине в более ярком свете, что будет выгодно как для самих игроков, так и для клуба.

Получится ли у Десны выиграть бронзу или попасть в топ-4?

Многие говорят лишь о конкуренции Зари и Динамо за второе место, забывая о том, что на расстоянии трех очков находится черниговская Десна от обоих клубов. Наверняка, такое "списание" Десны из борьбы за лигочемпионовское второе место осуществляется отсутствием должного опыта ведения подобных гонок у "северян". Команда Александра Рябоконя является одной из главных сенсацией текущего сезона УПЛ. Добротный тренерский коллектив сумел в хорошем смысле удивить болельщиков организационной и слаженной игрой.

В текущем сезоне Десна выносила вперед ногами одних из претендентов не только на бронзу, но и на серебро (Александрию — 3:0, 2:0; Мариуполь — 4:0, 4:0), а также обыгрывала Зарю (1:0), и дважды не проиграла Динамо в Киеве (2:1, 1:1). Такие показатели свидетельствуют о том, что недооценивать черниговский коллектив не стоит.

Десна также имеет трехочковый гандикап от пятой Александрии. Согласно новому регламенту, который действует в этом сезоне, в еврокубки напрямую попадают первые четыре команды, а пятая путевка будет разыграна между командами, которые заняли 5-8 места. Теоретически Десна может как и завоевать путевку в Лигу чемпионов, так и остаться ни с чем по итогам сезона. В том, что команда Рябоконя будет навязывать свою борьбу до самого последнего тура, сомневаться не стоит. Десна на пороге исторического достижения — первого в истории выхода клуба в еврокубки. "Северяне" реально это заслужили, осталось лишь достроить трибуну на стадионе имени Гагарина.

Попадет ли Колос в еврокубки?

Ковалевский Колос также сумел приятно удивить. Третий сезон кряду в верхнюю шестерку УПЛ попадает новичок элиты (Верес, ФК Львов, а теперь Колос). Как и в трех предыдущих розыгрышах, этот новичок элиты является явным андердогом в верхней шестерке. Об этом говорит не только кадровый потенциал команды, но также и 14-очковое отставание от пятой Александрии. Колос не является какой-то сверхспособной командой, это добротный коллектив, в котором все 11 игроков на поле бьются за результат и не желают проигрывать. Это и есть главной силой команды.

Наставник Руслан Костышин после попадания в топ-6 заявлял, что первоочередной задачей клуба было сохранение прописки в элите, что им уже удалось. Однако, аппетит приходит во время еды. Колос гарантировано до самого последнего момента будет претендовать на еврокубковую путевку и, скорее всего, это будет решаться по итогам специального плей-офф (5-8 места). По сути, сейчас у команды Костышина на повестке стоит задача получения еще большего опыта матчей в элите, что очень важно как для клуба, так и для игроков.

Прекрасно то, что предстоящие девять матчей Колос будет играть исключительно с командами выше себя уровнем (Шахтер, Заря, Динамо, Десна, Александрия), что должно повысить скилл ковалевцев накануне плей-офф за еврокубки. Как известно, плей-офф — это такой себе мини-турнир на выбывание, в котором может случится все что-угодно, а потому попадание Колоса в еврокубки — осуществимая задача.

Кто станет лучшей командой нижней шестерки?

На этот сезон дирекция УПЛ внесла достаточно мудрые правки в регламент. После начала известных событий в Украине в 2014-м, УПЛ с каждым годом начала терять количество клубов. Так, с сезона-2016/17 в высшем дивизионе было 12 клубов, которые после двух кругов распределялись на шестерки. Задачи верхней шестерки всем и так известны, а вот в нижней шестерке главной мотивацией было лишь сохранение прописки.

Еще до завершения первого круга второго этапа уже несколько команд точно знали, что не вылетят в Первую лигу, а потому не у всех была должная мотивация на максимум играть в оставшихся матчах. Как итог, мы имели достаточно унылое зрелище, которое хотелось как можно быстрее перестать смотреть. Ах да, УПЛ для интереса организовала так называемый Кубок престижа, который вручался команде, занявшей 7-е место в УПЛ (то есть 1-е в нижней шестерке). Браво. Но это никак не прибавляло командам мотивации играть на максимум.

А вот в этом сезоне интересно будет наблюдать не только за шикарной интригой за еврокубки в верхней шестерке. Обладатели 7-го и 8-го места, как вы уже поняли, сыграют в плей-офф за пятую путевку в еврокубки против команд, занявших 5-е и 6-е места.

Теоретически 7-е и 8-е места могут занять все шесть клубов нижней шестерки, даже Карпаты, которые отстают на одиннадцать пунктов. Но явное преимущество пока имеют Днепр-1 и Мариуполь. Откровенно говоря, именно эти два клуба имеют и игровое преимущество над своими конкурентами. На восьмом месте располагается ФК Львов, который не выделяется какой-то хорошей игрой и пока сложно сказать за счет чего они могли бы навязать борьбу за эти места. Поклонникам "сине-золотых" остается лишь верить в тренерский талант Егише Меликяна.

А вот немного больше шансов — у полтавской Ворсклы, которая с приходом Юрия Максимова преобразились. Полтавчане хотя бы начали играть в футбол и пользоваться своими сильными сторонами. "Зелено-белые" даже сумели обыграть Шахтер. Именно Ворскла и является главным конкурентом для Днепра-1 и Мариуполя за две путевки в плей-офф и за победу в нижней шестерке.

Олимпик? Вообще трудно сказать, что будет с этим клубом после сезона. Дончане продолжают пребывать без молодежных команд и неизвестно какие решения будут приняты по Олимпику футбольными властями в конце сезона. После ужасающего старта сезона с Жулио Сезарем, Олимпик совершил настоящий камбек, когда команду возглавил Висенте Гомес. Испанец сумел наладить не только результаты, но и игру команды, что было видно невооруженным глазом. Однако его отставка в марте этого года оставила за собой больше вопросов, чем ответов.

Также по нашей информации, у Олимпика во время карантина было не все в порядке с своевременной выплатой зарплат. Впрочем, не сказать, что это большая новость для УПЛ, да еще и в кризисное время.

При всем уважении к Игорю Климовскому, принявшему команду после Гомеса, но мало веры в то, что специалист сумеет без должного тренерского опыта навязать борьбу за 7-е и 8-е места. Здесь у команды, скорее, задача не занять последнее перволиговое место в УПЛ.

Спасутся ли Карпаты?

О Карпатах также можно было бы поговорить в контексте борьбы за плей-офф, однако, все прекрасно понимают, что перед клубом стоит задача сохранить место в элитном дивизионе. Карпаты приобрел Олег Смалийчук и теперь интересным является то, по какому пути развития пойдет легендарный клуб. Наверняка, новый владелец первоочередной задачей сделает сохранение места в УПЛ, а не сразу попадание в плей-офф.

Пока очень тяжело сказать, что будет с Карпатами: как на команду повлиял карантин, и как на команду повлияет смена владельца. Львовяне единственные, кто понесли кадровые потери. Клуб покинуло два игрока сборной Люксембурга — Тим Халл и Марвин Мартинс. Безусловно, ушли действительно хорошие для Карпат игроки, но не стоит говорить о том, что их не будет кем заменить. К тому же, во Львове всегда была "голодная" к играм за первую команду талантливая молодежь. На энтузиазме и при должной тренерской работе Романа Санжара, у Карпат действительно хорошие шансы все же остаться в УПЛ.