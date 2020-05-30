Украина

Football.ua анонсирует поединок 24-го тура чемпионата Украины.

Десна в рамках 24-го тура чемпионата Украины пожалует в гости к амбициозному Колосу и попытается набрать три очка.

Колос — Десна

Суббота, 30 мая, Оболонь-Арена, 14:00. Прямая трансляция на Футбол 2. Главный арбитр — Юрий Иванов.

Сложно представить, что Колосу удастся изменить турнирную позицию до завершения чемпионата, а потому команда Руслана Костышина имеет отличную возможность попробовать что-то новое в тактическом плане и продолжить стараться играть в футбол, а не цепляться за каждый балл, отталкиваясь от турнирной мотивации.

Соперники у команды Руслана Костышина будут отличные. Тренер сможет подготовить качественный плацдарм для того, чтобы уже в следующем сезоне ковалевцы смогли мечтать о полноценной борьбе за Лигу Европы. В последнем товарищеском поединке Колос встречался с Олимпиком и уступил со счетом 1:2.

Что касается Десны, то команда идет на четвертой позиции и надеется побороться за место на пьедестале. Учитывая, что Динамо и Заря вполне могут уступить в этом туре, есть отличный шанс подобраться к соперникам вплотную. Первый шаг после возобновления чемпионата будут важен для каждой команды.

Последний товарищеский поединок Десна провела с Оболонь-Бровар и добыла победу со счетом 4:1. Александр Рябоконь, явно, может быть доволен своими подопечными и получил достаточно информации для того, чтобы правильно сформировать состав на игру против ковалевцев.