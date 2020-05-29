Украина

УПЛ сумеет снять некоторые ограничения после рестарта.

Кабинет министров Украины снял ограничения, которое касалось запрета людям старше 60 лет участвовать в организации спортивных соревнований.

"Сегодня на внеочередном заседании Правительства изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 года №. 392 год, который позволил участникам и лицам старше 60 лет участвовать в организации спортивных соревнований".

"Они могут тренироваться, обслуживать судейские соревнования и быть представителями профессиональных спортивных клубов. Данное снятие ограничений распространяется и на мероприятия, вынесенные в Единый календарный план Министерства молодежи и спорта", — написал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Это значит, что, например, помощник главного тренера Динамо Алексея Михайличенко Вадим Евтушенко, которому 62 года, сможет находиться в технической зоне.

Напомним, ранее Football.ua рассказывал, с какими изменениями столкнется украинский футбол после рестарта турниров.