Украина

Опытный хавбек рассказал о целях своей команды на оставшуюся часть сезона.

Капитан и полузащитник Днепра-1 Сергей Кравченко поделился эмоциями от предстоящего возобновления украинской Премьер-лиги. Несмотря на попадание днепровской команды во вторую шестерку, 37-летний футболист надеется на попадание в еврокубки по итогам плей-офф.

"Мы сыграли несколько товарищеских матчей, неплохо выглядели. Сегодня первый официальный матч. Наша задача — попадание в еврокубки".

"Этот карантин в какой-то степени нам помог. Если бы не было карантина, чемпионат заканчивался бы в мае. К этому моменту нашему клубу не было бы трёх лет. Соответственно, мы не могли бы участвовать в еврокубках. А в июне нам будет три года. Если все будет нормально, мы сможем побороться за право играть в еврокубках. Думаю, большей мотивации для нашей команды придумать тяжело".

"Все понимают важность предстоящего матча с Олимпиком. Не хочу обещать победу, но сделаем все возможное", — приводит слова Кравченко сайт ТК Футбол.

Напомним, матч Днепр-1 — Олимпик состоится 30 мая в 17:00 по киевскому времени. Представляем вашему вниманию анонс и прогноз данного поединка.