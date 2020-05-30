Украина

Поединок 24-го тура Премьер-лиги могут перенести из-за угрозы коронавируса.

Мариуполь отправился на выезд, но состоится ли игра?

Мариуполь отправился на выезд, но состоится ли игра?

Как стало известно Football.ua, игра Карпат с Мариуполем, запланированная на 14:00 31 мая, находится под вопросом. Матч может быть сорван из-за угрозы коронавируса во Львове.

Мариуполь уже находится в пути во Львов, однако теперь ожидает дальнейших указаний от Премьер-лиги.

После 23 туров УПЛ Карпаты занимают последнее место в турнирной таблице, а Мариуполь идет вторым в нижней шестерке, отставая от Днепра-1 на три очка.