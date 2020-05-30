Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги между Колосом из с. Ковалевка и черниговской Десной.

В стартовом поединке 24-го тура Украинской Премьер-лиги, который, помимо прочего, ознаменует собой возвращение украинского футбола после карантина, на поле "Оболонь-Арены" сыграют участники "верхней шестерки".

За более чем двух месячную паузу обоймы доступных игроков для обоих тренерских штабов не менялись, поэтому серьезной ротации, даже с учетом столь долгого периода без официальных встреч, мы не увидим. Десна освежила линию обороны по сравнению с игрой против Динамо (1:1) за счет возвращения Дениса Фаворова, при этом добавив креативную составляющую на левый фланг атаки в лице Алексея Гуцуляка. У Колоса отмечаем очередной "старт" для Арни Вильхамссона, а также появление с первых минут Олега Ильина.

Колос: Яшков — Ефремов, Петров, Гавриш, Емец — Богданов, Милько — Ильин, Смирный, Вильхамссон — Лысенко.

Запасные: Кучеренко, Парамонов, Черноморец, Д. Костышин, Сорокин, Кожушко, Морозко, Бондаренко, Максименко.



Десна: Паст — Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой — Огиря — Калитвинцев, Тотовицкий, Домбровский, Гуцуляк — Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлебас, Гитченко, Конопля, Старенький, Будковский, Кузик.

Матч Колос — Десна начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.