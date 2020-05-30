Украина

Левый защитник продолжит выступать в бельгийском клубе.

Эдуард Соболь будет выступать за Брюгге до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт "горняков".

Защитник перебрался в бельгийский клуб в июле 2019 года, проведя 36 матчей и отдав четыре результативные передачи.

Отметим, что Соболь стал чемпионом вместе с Брюгге после объявления о досрочном завершении сезона.

Напомним, что ранее шла речь о полноценном трансфере, но Шахтер не смог сойтись в цене с бельгийским клубом.