Левый защитник продолжит выступать в бельгийском клубе.
Эдуард Соболь, фото Брюгге
30 мая 2020, 17:59
Эдуард Соболь будет выступать за Брюгге до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт "горняков".
Защитник перебрался в бельгийский клуб в июле 2019 года, проведя 36 матчей и отдав четыре результативные передачи.
Отметим, что Соболь стал чемпионом вместе с Брюгге после объявления о досрочном завершении сезона.
Напомним, что ранее шла речь о полноценном трансфере, но Шахтер не смог сойтись в цене с бельгийским клубом.