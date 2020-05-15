Украина

Бельгийский клуб хочет снизить стоимость защитника.

Брюгге по-прежнему настроен выкупить у Шахтера Эдуарда Соболя, сообщает Voetbalkrant.

Защитник выступает за бельгийский клуб на правах аренды, а "горняки" готовы расстаться с ним за четыре миллиона евро.

Брюгге, в свою очередь, хочет снизить цену на Соболя до трех миллионов евро, но украинский клуб пока что не готов идти на уступки.

Напомним, что ранее стоимость украинского защитника по данным Transermarkt выросла на 1,5 миллиона евро.