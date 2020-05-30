Украина

Гол Дмитрия Гречишкина в компенсированное время принес команде Владимира Шарана минимальную победу (1:0).

В центральном матче игрового дня в УПЛ Александрия принимала луганскую Зарю Главные тренеры обеих команд удивили выбором стартовых составов, оставив в запасе нескольких основных игроков. Но и без этих исполнителей участники матча показали содержательную игру. Хозяева активнее начали встречу и могли повести в счете уже на второй минуте, но сразу нескольким игрокам Александрии не удалось протолкнуть мяч в ворота. Вскоре после этого гости перехватили инициативу, которой владели большую часть первого тайма. Кочергин мог забить быстрый гол, пробив по воротам из выгодной позиции, но его удару не хватило точности.

Подопечные Виктора Скрипника много владели мячом на чужой половине поля, часто подбираясь к владениям Панькива, однако до опасных моментов дело не доходило. Несмотря на немалое количество ударов по воротам, реальной угрозы для голкипера они не несли. Чаще всего они были заблокированы защитниками, а в остальных случаях мяч пролетал мимо створа. Александрия же рассчитывала на игру на контратаках, одна из которых могла привести к забитому голу. Ковалец выложил мяч на голову Третьякову, но тому не удалось пробить мимо Махарадзе.

Самой опасный момент в первой 45-минутке создали хозяева. Мирошниченко был обязан забивать с близкого расстояния после паса Третьякова, но Денис не попал по воротам, упустив отличную возможность забить. Заре же не удалось создать ни одного по-настоящему опасного момента, так что в первой половине встречи Панькив пребывал без серьезной работы. Командам не удалось открыть счет в первом тайме, таким образом, они отправились отдыхать с "нулями" на табло.

После возобновления игры гости снова завладели игровым и территориальным преимуществом в надежде забить быстрый гол. Но, как и в первом тайме, им никак не удавалось вскрыть оборону соперника. Подопечные Скрипника проводили атаку за атакой, но никаких дивидендов это не приносило. А вот александрийцы вновь были остры на чужой половине поля и вполне могли забить. В одном из эпизодов Банада замыкал дальнюю штангу после подачи углового, но ему не удалось попасть по воротам с нескольких метров.

Далее хозяева надолго забрали мяч себе и атаковали большими силами, что привело еще к двум опасным моментам. Сперва Задерака перебросил мяч через вышедшего из ворот Махарадзе, но не попал в створ. А затем голкипер Зари в красивом прыжке отразил удар Ковальца. Через несколько минут после этого Хомченовский мог забить после прострела Михайличенко, но Дмитрий не смог как следует попасть по мячу. После этого луганчане вновь перехватили инициативу, пойдя вперед большими силами. Ожидалось, что гости попытаются вырвать победу, но все карты спутало удаление Михайличенко, получившего две желтые карточки.

Оставшись в численном меньшинстве, Заря уже не так рьяно шла в атаку, учитывая тот факт, что в составе соперника на одного игрока больше. В концовке матча Скрипник решил усилить оборону, что в итоге пошло команде не на пользу, а в ущерб. Едва вышедший на замену Абу Ханна сбил в штрафной площади Банаду, за что был назначен пенальти. Главный арбитр долго обсуждал свое решение с видеоассистентом, и в итоге, к несчастью несогласных игроков Зари, утвердил назначение одиннадцатиметрового удара. Гречишкин подошел к мячу и хладнокровно исполнил "приговор" — 1:0. В оставшееся время хозяева пытались забить еще раз, но в итоге счете на табло не претерпел изменений. Александрия в третий раз в текущем сезоне оказалась сильнее луганчан, что помогло ей приблизиться к группе лидеров. Команда Скрипника же упустила отличную возможность оторваться от Динамо и Десны.

В 25-м туре Александрия отправится в гости к киевскому Динамо, а Заря примет ковалевский Колос.

Александрия - Заря 1:0

Гол: Гречишкин, 90+4 (с пенальти)

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Грицук (Банада, 56) — Лучкевич (Шастал, 79), Ситало (Безбородько, 79), Третьяков (Задерака, 61)

Заря: Махарадзе — Хомченовский (Лунев, 74), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Цвек — Леднев (Абу Ханна, 89), Юрченко (Иванисеня, 88), Кочергин — Перович (Громов, 73), Кабаев (Тымчик, 60)

Предупреждения: Пашаев — Леднев, Лунев, Михайличенко, Вернидуб

Удаление: Михайличенко, 85 (повторное предупреждение)