Украина

Стало известно, когда будет принято решение касательно поединка 24-го тура УПЛ.

Матч Карпаты – Мариуполь был отменен ввиду того, что во львовской команде обнаружились случаи коронавируса. Ситуацию разъяснил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

"Утром руководство клуба предупредило Премьер-лигу, что по результатам ПЦР-тестирования есть три положительных результата, а еще три были под подозрением".

"Клуб повторно проведет тестирование 1 июня. Результаты передадут УПЛ и УАФ. 1 июня проведем заседание со спортивно-медицинским комитетом УАФ, дирекцией УПЛ, тогда и примем решение", — сказал Евгений Дикий в эфире Футбол NEWS.

Матч Карпаты – Мариуполь должен был состояться 31 мая в 14:00 по киевскому времени.