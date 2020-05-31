Украина

У форварда Днепра-1 повреждение и его решили поберечь.

Владислав Супряга пропустил матч 24-го тура украинской Премьер-лиги против Олимпика (1:3) из-за травмы.

"Надеемся, что к следующему матчу Супряга будет готов. Он имеет небольшие проблемы со спиной. На эту игру решили не рисковать его здоровьем".

"Ожидаем, что на следующей неделе он приступит к тренировкам в общей группе", — приводит слова Дмитрия Михайленко официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 – Олимпик.