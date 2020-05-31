Гол Дмитрия Гречишкина в компенсированное время принес команде Владимира Шарана минимальную победу. 

В 25-м туре Александрия отправится в гости к киевскому Динамо, а Заря примет ковалевский Колос. 

Обзор матча

Александрия - Заря 1:0
Гол: Гречишкин, 90+4 (с пенальти)

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Грицук (Банада, 56) — Лучкевич (Шастал, 79), Ситало (Безбородько, 79), Третьяков (Задерака, 61)

Заря: Махарадзе — Хомченовский (Лунев, 74), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Цвек — Леднев (Абу Ханна, 89), Юрченко (Иванисеня, 88), Кочергин — Перович (Громов, 73), Кабаев (Тымчик, 60)

Предупреждения: Пашаев — Леднев, Лунев, Михайличенко, Вернидуб

Удаление: Михайличенко, 85 (повторное предупреждение). 