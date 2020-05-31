Украина

Защитник дончан уверен, что команда должна быть выше предпоследнего места в таблице.

Олимпик в 24-м туре Премьер-лиги проиграл Днепру-1 1:3 и не сумел покинуть предпоследнее место в таблице. Защитник донецкой команды Орест Лебеденко уверен, что его коллектив заслуживает большего.

"Игра была равной. Мы ничем не уступили Днепру-1. Все чего нам не хватило – забить гол в первом тайме. Возможно, соперник оказался чуть лучше готов физически, что особенно проявилось в концовке встречи. Это, пожалуй, сыграло определяющую роль. Но, в то же время, мы опять не используем выгодные моменты. Это наша слабая сторона, над которой стоит работать", — заявил Лебеденко клубной пресс-службе.

"Днепряне сегодня были хороши в фазе завершения атак. Поскольку результата нет, значит, мы не справились с установкой тренерского штаба".

"Я все еще считаю, что Олимпик находится не на своем месте, учитывая игру, которую мы показываем. В следующем поединке будем стараться исправить ситуацию".

В следующем туре Олимпик попытается улучшить свое турнирное положение в матче с Мариуполем. Базовая дата тура – 6 июня. От Ворсклы и ПФК Львов команда Игоря Климовского отстает на два очка, но у соперников есть матч в запасе.