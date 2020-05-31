Украина

Главный тренер александрийцев доволен победой над сильным соперником — Зарей.

В 24-м туре чемпионата Украины Александрия дома обыграла Зарю 1:0 благодаря точному удару Дмитрия Гречишкина с пенальти на 89-й минуте.

"Очень хорошо изучили соперника. Я благодарен ребятам, что все выполнили на футбольном поле. В первую очередь, правильно играли в защите. Хотя моменты, конечно, были и у наших ворот, но я считаю, что у ворот соперника мы создали больше", — заявил Владимир Шаран после матча в комментарии телеканалам Футбол 1/2/3.

"Заря – очень хорошая команда. Тем более, это очень важная победа для нас, потому что мы остаемся в борьбе за еврокубки".

Александрия занимает пятое место в таблице, отставая на три очка от Динамо, Десны и Зари. При этом у киевлян есть матч с Шахтером в запасе, который состоится сегодня в 19:00.

Команда Владимира Шарана свой следующий поединок проведет против Динамо на выезде.