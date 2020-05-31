Украина

Защитник Десны уверен, что он сыграл чисто в эпизоде, когда в ворота его команды назначили пенальти.

В 24-м туре Премьер-лиги Десна обыграла Колос 2:0. Все могло сложиться иначе, реализуй ковалевцы пенальти при счете 1:0. 11-метровый был назначен после фола Дениса Фаворова на Арни Вильхамссоне, но защитник не согласен с трактовкой главного арбитра Юрия Иванова.

"Где вы видели, допустим, в Англии, чтобы дали за такое пенальти? Там судья бы посмеялся и убежал. Весь спор был в том, что боковой судья видел этот момент и сказал, что там была игра в мяч. А главный судья слушать не хочет. Вот и все, весь спор", — заявил Денис Фаворов в комментарии телеканалам Футбол 1/2/3.

"Я сыграл в мяч. Может после этого, он двигался в направлении мяча и я где-то его тронул, но это никак не повлияло ни на координацию, ни на что. Он просто подкосил ноги и упал. Какой это пенальти?"

Эпизод с пенальти

Десна делит вторую строчку с Динамо и Зарей, но у киевлян есть еще матч с Шахтером в запасе. В следующем туре черниговцы сыграют против "горняков".