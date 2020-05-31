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Исполнительный директор украинской Премьер-лиги рассказал, почему в игре 25-го тура между "горняками" и черниговцами сменился хозяин.

Согласно календарю второго этапа Премьер-лиги сезона-2019/20 Десна в 25-м туре должна была принять Шахтер в Чернигове. Однако когда УПЛ опубликовала время и даты матчей 25-го тура, оказалось, что игра состоится в Киеве и номинальным хозяином будет Шахтер.

"Клубы между собой договорились, чтобы эту игру провести в Киеве. Изначально договаривались, что все матчи будут проводить в столице, и клубы еще на том этапе так решили", — рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии корреспонденту Football.ua Евгению Музыке.

"Также это было сделано для удобства трансляторов. У команд разные трансляторы, у Десны – "плюсы", у Шахтера – "футболы". В 25 туре матч пройдет в Киеве, и Шахтер будет считаться хозяином, а в ответной встрече этот статус будет у Десны и, соответственно, будет другой транслятор".

Десна в 24-м туре обыграла Колос 2:0 и сравнялась по очкам с Зарей и Динамо, а Шахтер свой матч с киевлянами сыграет сегодня, 31 мая. Начало – в 17:00.

Игра Шахтер – Десна состоится шестого июня, начало – в 17:00. Игра должна состояться на НСК Олимпийский.