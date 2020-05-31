Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо.

В главном поединке двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги на поле столичного НСК "Олимпийский" сыграют донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Номинальные хозяева встречи рисковали недосчитаться одного из своих ключевых исполнителей после контрольного поединка со львовским Рухом (4:1), однако жесткое приземление на шею обошлось для Николая Матвиенко лишь пропуском товарищеского матча с Оболонью-Бровар (4:1). В то же время, текущий уровень формы Марлоса оказался выше, чем у Тете, так что правый фланг полузащиты "горняков" займет именно украинец.

В составе киевлян воспитаннику клуба Георгию Цитаишвили предстоит заменить получившего повреждение Виктора Циганкова. В остальном же, стартовый состав Динамо авторства тренерского штаба Алексея Михайличенко не содержит неожиданных решений.



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Трубин, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка, Соломон, Болбат, Пихаленок, Фернандо.

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цитаишвили, Буяльский, Вербич — Русин.

Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Де Пена, Андриевский, Караваев, Сирота, Бенито, Дуэлунд.

Матч Шахтер — Динамо начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.