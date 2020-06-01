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Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера и киевского Динамо в поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги.

Долгожданное возвращение украинской Премьер-лиги было столь ожидаемым еще и из-за того, что карантин лишил любителей футбола возможности наблюдать за главным противостоянием современности в рамках нашего чемпионата.

По завершению битвы на главной арене страны можно с уверенностью заявить, что игра между Шахтером и Динамо удалась на славу. Не обошлось без скандала, однако отсутствие излишнего давления на игроков позволило оценить масштабы "классической" дуэли с новых ракурсов. Тем более, что и сами футболисты, да и Екатерина Монзуль — главный арбитр — были не против помочь в создании поводов для обсуждения.

Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера и Динамо в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк



Андрей Пятов — 6,0. У соперников дончан за весь поединок набралось всего четыре удара в створ. При этом, действительно сложными для голкипера были моменты в начале и конце поединка. Пятов не сплоховал в решающих ситуациях, каждая из которых могла перевернуть ход событий, поэтому в итоговой победе Шахтера не последняя роль принадлежит именно игроку на последней линии.

Додо — 5,5. Правый фланг обороны дончан в этом матче противостоял основным игрокам сборных Украины и Словении, поэтому был вынужден по долгу задерживать на своей половине поля. От Марлоса при отборе мяча помощи дожидаться не стоило, поэтому на помощь Додо постоянно отправлялся Тараса Степаненко или Алан Патрик. Совместными усилиями сдержать наступление Динамо удалось, а вот излюбленных рывков в переднюю линию от бразильца мы так и не дождались. Однако гола Буяльского не было бы, если бы Додо выдержал "офсайдную ловушку" — это нельзя не отметить.

Сергей Кривцов – Николай Матвиенко — 6,0. По общему впечатлению от игры конкурирующих между собой внутри сборной Украины пар центральных защитников, этот "классический" поединок остался за футболистами Шахтера. Серьезных ошибок именно в центральной зоне обороны дончане не допускали, а в атакующей работе в их действиях потребности не было. Органичное движение в паре, в котором никто заметно не проседал.

Исмаили — 6,5. Исмаили в ненужной ситуации получил предупреждение в первом тайме, что заставило и его, и тренерский штаб окончательно закрыть левый фланг атаки для подключений крайнего защитника. При персональной опеке бразилец не уступал ни Кендзере, ни Цитаишвили, поэтому спокойно переждал фазу обострений атак Динамо, а в нужный момент у него просто оказалось больше запаса сил для рывка через все поле.

Тарас Степаненко — 6,5. Главный пострадавший первого тайма, чье столкновение с Поповым уберегло Шахтер от пропущенного мяча в наиболее неблагоприятный момент. Степаненко в привычной для себя манере отработал в опорной зоне, которая справилась со свалившейся на нее нагрузкой в конце матча, а в первые полчаса была чуть ли не единственным звеном дончан, которое находилось в жизнеспособном состоянии.

Алан Патрик — 6,0. Бразилец выстрелил в последнем контрольном поединке против Оболони-Бровар, поэтому нечто подобное ожидалось увидеть в его действиях в матче против главного конкурента в чемпионате. Однако Алан не удивил исполнением, оставшись строго в рамках тренерской установки на игру. За счет его замены в конце матча Каштру хотел ускорить свою команду в атаке, однако это не было бы возможным, если бы предварительно Патрик, на пару со Степаненко, не забрали под контроль центральную зону в наиболее ответственный момент.

Марлос — 7,5. В медленном темпе бега, в большую часть времени переходящем в спортивную ходьбу, однако прямиком к важному для команды успеху — такой пусть проделал 11-й номер "горняков" в этой встрече. Не видно было Марлоса до первого гола, ситуативно включился он перед вторым взятием ворот, и также незаметно покинул пределы поля после точного удара Антонио. Однако, как же он исполнил завершающие удары в двух своих голевых ситуациях! Можно ли играть в футбол "пешком"? Если такой футболист один на команду, и он дает такой результат, то почему бы и нет?

Виктор Коваленко — 4,5. В составе победителей был всего один футболист, у которого откровенно не получилась игра в этот вечер. Коваленко оказался слишком тяжеловесным для игры Шахтера на контратаках в первом тайме, да и похвастаться слаженностью действий с Мораесом на уровне Марлоса уж точно не был способен. Каштру хватило 45-и минут впечатлений от игры украинца, а предупреждение в начале второй половины просто запустило таймер замены для игрока.

Тайсон — 5,5. Каштру не захотел переставлять бразильца в зону атакующего полузащитника даже по ходу поединка, оставшись до конца верным избранной тактике на игру. Действия Тайсона, с одной стороны, это серьезно сковывало, заставляя работать исключительно на левом фланге атаки. С другой, именно в очных матчах против Динамо действия 7-го номера дончан предугадывались соперниками с ужасающим для "горняков" постоянством. Но даже в столь "тесной" атмосфере Тайсону удалось поддерживать темп немногочисленных атак своей команды. Шахтер не был "легковесным" в этой встрече, возможно это и сказалось на столь скромном выступлении бразильца.

Жуниор Мораес — 7,0. И поди теперь кинуть камнем в огород форварда Шахтера по поводу отсутствия забитых мячей в важном поединке. Мораес с неопределенной по счету попытки сумел реализовать главную задумку Каштру о его игре в матчах повышенного уровня ответственности. Во многом, доля успешности Жуниора в этой встрече состоит в пассивности обороны Динамо в решающих моментах, однако уровень его взаимопонимания с Марлосом именно 31-го мая 2020-го года достиг невиданных высот.

Маркос Антонио — 6,5. О том, что в этом парне что-то есть, мы указывали еще во время зимнего сбора дончан. Антонио подтвердил догадки еще до вынужденного перерыва, а уже после возвращения украинского футбола из карантина закрепил за собой статус одного из самых перспективных футболистов команды. После выхода на замену Коваленко, бразилец позволил Шахтеру поменять рисунок в атаке, а когда дело было сделано — составил линию из трех полузащитников со Степаненко и Патриком, наглухо перекрыв подход к штрафной дончан. Конечно, не забываем и о его голе.

Тете — 4,0. Эпопея с выходом бразильца в качестве замены с Марлосом походила на драматический сериал с легкими нотками комедии. Если бы Тете появился до второго гола Марлоса, то получил бы больше времени показать себя с лучшей стороны, да и остался без груза двух мячей на счету своего предшественника. К сожалению, пока игрока "дергали" с выходом на поле, запал сошел на нет.

Фернандо — 4,5. Бразилец вошел в игру в качестве замены Мораесу на завершающую четверть игрового часа и тут же создал потенциально опасный момент, извлечь пользу для команды из которого не сумел. Этим изменением Каштру открыто показал, что Шахтер будет проводить остаток времени на своей половине, поэтому нужен был легковесный форвард с хорошей стартовой скоростью. Фернандо такой характеристике соответствует полностью, однако никто из партнеров почву для него так и не подготовил.

Евгений Коноплянка и Манор Соломон последовательно вступили в игру за пять минут до конца основного времени, которые Шахтер провел в глухой обороне. Вырываться в контратаки смысла уже не было, да и получить надолго мяч в свои ноги столь техничным игрокам соперники не позволили. Без оценок.

Шахтер — Динамо 3:1 Видео голов и обзор матча

Динамо Киев



Георгий Бущан — 3,5. Голкипер Динамо пропустил три мяча в матче против принципиального соперника, при том, что Шахтер всего нанес пять ударов в створ ворот за все время поединка. В таких случаях тяжело подобрать достойную оценку исполнителю, ведь, по факту, он так ни разу и не спас свою команду в нужный момент, хотя и имел теоретические шансы на успех лишь при втором голе Марлоса.

Томаш Кендзера — 4,5. А ведь неплохой матч в итоге мог бы получиться для поляка, если бы не откровенный фарс при атаках Динамо после второго пропущенного мяча. Михайличенко вновь сдержал атакующий порыв Кендезры, уберегая свою команду от свободного фланга для Исмаили, но и Каштру в этой ситуации не сплоховал — левый защитник "горняков" был не особо заметен в этой встрече, отсюда и столь уверенное превосходство Томаша в зоне до пресловутого момента со вторым пропущенным.

Денис Попов – Артем Шабанов — 4,5. В отличии от визави, к работе центральных защитников Динамо есть вопросы в каждом из голевых эпизодов. Шабанов и Попов не создавали впечатления работы слаженного механизма. При этом, в отличии от пары напротив, к проведению своих позиционных атак Динамо подключало еще и выход через длинный пас, качество исполнения которого в этой встрече явно подкачало.

Виталий Миколенко — 5,0. В противостоянии на фланге для левого защитника Динамо наконец-то подобрался соперник достойного уровня. Схватка Додо и Миколенко была похожа на противостояние ястребов в воздухе, в котором никто не имел и малейшего желания уступать. Серьезной проблемой для Виталия в этой встрече стала доставка мяча в чужую штрафную — фрагмент трансляции после очередного неточного верхового паса мог бы дать исчерпывающую характеристику действий Миколенко у чужой штрафной, вот только переходить на эпистолярный жанр будет неуместным. Но в обороне с его флангом дела обстояли очень даже не плохо, если не считать момент со вторым пропущенным мячом.

Сергей Сидорчук — 4,0. Относительно справедливости отмены гола Сидорчука не высказался после игры только ленивый, однако стоит отметить сам выстрел Сергея. Вновь против Шахтер, вновь на Олимпийский, вновь в ворота по правую сторону от выхода игроков на поле — заколдованное место, не иначе! Этот момент мог стать переломным для всей игры, ведь Шахтер завелся после пропущенного под занавес тайма, а в момент с точным ударом полузащитника Динамо ситуация выглядела для "горняков" на грани с критической. Этот эпизод разделил выступление Сергея в этой встрече на "до" и "после". Если говорить вкратце, то "после" было выражено в поражении опорной зоны Динамо соперникам.

Владимир Шепелев — 3,5. Если об игре капитана Динамо еще можно было сложить хоть какое-то впечатление, то пользы от действий Шепелева в опорной зоне было крайне сложно отыскать. К опорной зоне киевлян по итогу этого матча будет много претензий, и большая часть из них будет адресована именно к Владимиру.

Георгий Цитаишвили — 6,5. Лучший в составе Динамо. Юный футболист киевлян отлично показал себя в первом тайме, оформив прекрасный ассист в момент с голом Виталия Буяльского, а также регулярно подключаясь к позиционным выпадам в остальных эпизодах. А вот заключительная половина матча от Цитаишвили оставляла желать лучшего. И тут на оценку его действий, в большей степени, повлияет фактор относительности: если рассматривать Георгия как прямую замену Цыганкову, то атакующие действия точно не смогут избежать критики, а если абстрагироваться от обстоятельств самого факта появления игрока в этом матче с первых минут, то те отборы, которые Цитаишвили удавались около своей штрафной еще и не каждый защитник осилит.

Виталий Буяльский — 4,5. Автор единственного забитого киевлянами мяча прекрасно показал себя на завершающей стадии в той ситуации, закрепив тем самым положительное впечатление от своей игры от стартового свистка. У Динамо получалось поддерживать опасную для владений Пятова обстановку благодаря удачной игре на подборе, за что и нес ответственность Виталий. Его замена в конце матча выглядело откровенно запоздалой, ведь гости нуждались в изменении вектора развития атак, а вместо этого шли напролом строенному центру полузащиты Шахтера, где попросту не было свободного места. Однако этот вопрос не стоит адресовать к игроку.

Беньямин Вербич — 4,5. Эмоций словенца при переполненных трибунах зачастую оказывается достаточно для того, чтобы психологически надломить персональных оппонентов. Однако "Олимпийский" в этот вечер точно не имел возможности подпитать Вербича, поэтому попытки игрока "завестись" выглядели попросту не уместными. В итоге, Додо под занавес поединка умудрялся успевать в равной степени закрывать и Вербича, и Миколенко.

Назарий Русин — 4,0. Форварду Динамо сложно было что-то предъявить с точки зрения выбора позиции в чужой штрафной. Другое дело, что атаковать через фланги киевлянам удавалось не столь уверенно, как это было в матчах между этими командами до этого. А когда доставка снарядов на острие отсутствует, то и говорить о моментах для Русина не имеет особого смысла. Взвалить на себя работу плеймейкера он попытался во втором тайме, но напомнит себя образца выступлений за луганскую Зарю так и не сумел.

Карлос Де Пена — 4,0. Уругваец прекрасно показывал себя при выходе на замену в контрольных поединках за время двух зимне-весенних сборов, однако за 15 минут отдельно взятой встречи с Шахтером не сумел привнести в игру своей команды должного драйва. Не дали ему партнеры и попытаться подкрутить мяч в ворота прямым ударом с углового.

Александер Караваев — 3,5. Украинец выходил на замену с издевательской для фанатов Динамо улыбкой на лице, хотя его команда только что получила третий мяч в свои ворота. По большому счету, как Караваев вступил на футбольный газон, с таким же настроем и провел игровое время на нем, но для номинальных гостей лучше от этого не стало.

Микель Дуэлунд выступил в этой встрече лишь в качестве последней рокировки от Михайличенко и за пять отведенных ему минут на поле повлиять на исход шансов не имел, поэтому и остался без оценки.