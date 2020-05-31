Украина

"Горняки" оказались сильнее киевской команды в матче 24-го тура УПЛ.

Несмотря на то, что игра проходила в Киеве на НСК Олимпийский, номинальными хозяевами являлись именно "горняки".

Подопечные Луиша Каштру обыграли коллектив Алексея Михайличенко и укрепились на первой строчке. Что касается Динамо, то клуб опустился на четвертую позицию.

Обзор матча:

Шахтер — Динамо 3:1

Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 — Буяльский, 38



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик (Коноплянка, 84) — Марлос (Тете, 76), Коваленко (Маркос Антонио, 53), Тайсон (Соломон, 85) — Мораес (Фернандо, 76).



Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цитаишвили (Караваев, 77), Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич — Русин (Де Пена, 77).



Предупреждения: Исмаили, Коваленко — Попов.