Украина

Вингер Динамо впервые отличился результативной передачей в чемпионате Украины.

В рамках 24-го тура УПЛ Шахтер в рамках номинального хозяина принимал Динамо в Киеве.

На 38-й минуте поединка с Шахтером Георгий выполнил акцентированную передачу в штрафную, где Виталий Буяльский без помех нанес голевой удар. Это первая результативная передача Цитаишвили в карьере в национальном чемпионате Украины.

Первый матч в основе Георгий провел против Александрии 4 мая прошлого года. Также в его активе участие в семи матчах, когда вингер выходил со скамейки запасных.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.