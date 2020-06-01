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Главный тренер Шахтера анализирует текущее положение дел в команде.

Луиш Каштру говорит о сложной ситуации, когда что-либо планировать крайне сложно.

"Больше всего на этом этапе сезона нас интересует то, что после паузы мы провели буквально третий сбор. В такой ситуации мы все немного инкогнито. Всегда проводили два сбора, третий – никогда. Я принимаю это во внимание и то, что у команды есть раскоординация в некоторых моментах, что нормально".

"Матчей не было два с половиной месяца, а за это время теряется то, что действительно нужно для игры. Чтобы вернуться к своей динамике и чувствовать себя комфортно в атаке и обороне, нужно время. Стараемся делать это на тренировках и подходить к поединкам в лучших кондициях. Матч с Вольфсбургом мы сейчас даже не можем планировать. Мы не знаем, к чему придет УЕФА, когда будет ответная игра с немцами".

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"Возможно, придется провести еще одну паузу, и только тогда мы вернемся к Лиге Европы. Нет никаких данных. Мы себя чувствуем более комфортно, когда в заявке 20 футболистов и доступно пять замен. Многие думают о чисто физической усталости, но это не самое главное. Нельзя забывать четыре составляющих: техника, тактика, физика и психология. Они взаимосвязаны, все их нужно отрабатывать, и только чемпионат даст нам подготовку".

"С каждой игрой мы будем все лучше и лучше. Футболисты очень много работали, старались и отдавались. И я рассчитываю на них, чтобы мы снова вернулись на высокий уровень", — приводит слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.