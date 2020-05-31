Украина

Главный тренер Шахтера — о матче против Динамо в 24-м туре УПЛ.

Динамо проиграло Шахтеру и осталось четвертым в турнирной таблице чемпионата Украины.

Шахтер может оформить самое быстрое чемпионство за все время УПЛ, однако для Луиша Каштру это не имеет особого значения.

"Наша динамика – рассматриваем следующий матч как самый главный. С самого начала сезона старались отдавать лучшее, не всегда все удавалось. Но у нас всегда есть цель выиграть следующий матч. Конечно же, мы хотим добиться титула – это цель нашего сезона. Если сможем и будет рекорд – будет лучше. Не будем забывать, что это очень сложно, и осталась шестерка лучших команд. Мы работаем не для рекорда, а для цели – стать чемпионами".

Луиш Каштру рассказал, что футболисты не боялись тренировать на фоне ситуации коронавирусом.

"Нет, таких не было".

Марлос и ряд других игроков прибавили в игровой форме и Каштру рассказал, благодаря чему это удалось сделать.

"У нас игроки тренировались дома. Ребята пожертвовали всем, чтобы начать работу вместе и это дало результат – они очень хорошо подготовлены. Я надеюсь, все разрешится и будет проще как раньше".

О нововведениях из-за COVID-19:

"Для форс-мажорной ситуации если форс-мажорные принятия решений. Это абсолютно нормально и позволяет нам пройти через сложный период и сложный этап жизни. Если так нужно – чем нужно. Я полностью согласен со всеми нововведениями", — сказал Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.

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