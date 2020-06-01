Украина

Вашему вниманию символическая сборная 24-го тура украинской Премьер-лиги по версии Football.ua.

Football.ua представляет свою версию команды уикенда в украинской Премьер-лиге.

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Вратарь: Евгений Паст (Десна)

Кипер "северян" мог начудить в самом старте поединка, когда едва не привез гол в собственные ворота, выпустив скользкий мяч с рук, однако дальнейшая игра Паста во многом предопределила позитивный результат для его команды. Колос активно атаковал, но надежная игра Евгения помогла Десне удерживать воротам на замке. При счете 1:0 в пользу его команды, Паст вытащил пенальти от Виталия Гавриша, после чего черниговчане сделали счет 2:0.

Правый защитник: Додо (Шахтер) и Левый защитник: Виталий Миколенко (Динамо)

Противостояние Миколенко и Додо на фланге в Классическом стало одной из красок матча. Два молодых и перспективных фулбека никак не хотели уступать борьбу на своем участке. Как итог, мы увидели качественную игру через фланги. И Додо, и Миколенко традиционно были прекрасны в подключениях к атакам. Однако откровенно говоря иногда проседали в обороне. Впрочем слаженная система подстраховки зон центральными защитниками — оправдывает данный фактор. В отчетном дерби оба фулбека заявили еще раз о своих амбициях как можно скорее уехать покорять топ-чемпионаты Европы.

Центральный защитник: Владимир Адамюк (Днепр-1)

Днепр-1 переиграл Олимпик по многим компонентам игры. Тем не менее дончане имели шансы у ворот Юрчука, однако, команде Климовского не удавалось завершать атаки до логического завершения за счет слаженной работе обороны хозяев. Одним из лидеров был Владимир Адамюк, который ко всему прочему отличился шикарным голом головой с 12-ти метров.

Центральный защитник: Максим Имереков (Десна)

Колос активно атаковал "северян" в первом тайме. Однако ковалевцы никак не могли преодолеть оборону Десны. Так, подопечным Костышина оставалось надеяться исключительно на стандарты. Однако и здесь их ждало разочарование. Оборона Десны во главе с Максимом Имерековыв снимала все потуги Колоса.

Опорный полузащитник: Кирилл Ковалец (Александрия)

Матч Александрии и Зари стал одним из украшений отчетного тура УПЛ. Несмотря на некоторый брак в действиях игроков, игра подарила зрителям высокую динамику и темп, благодаря чему этот матч стал приятным для просмотра. У победившей команды одним из лучших игроков в составе был Кирилл Ковалец, который помог своему коллективу остановить главную угрозу Зари — креативную среднюю линию луганчан.

Атакующий полузащитник: Марлос (Шахтер)

Марлос стал героем матча в Классическом. Бразильский украинец в традиционном стиле был главной движущей силой атак "горняков". Именно благодаря быстрому голу Марлоса Шахтеру удалось не просесть в счете не долгое время. Во втором тайме игрок забил подобный гол, как и в первом тайме, тем самым оформив дубль, по сути, предопределив победу своей команды.

Атакующий полузащитник: Сергей Булеца (Днепр-1)

Арендованный у Динамо хавбек Днепра-1 как-будто и не находился в самоизоляции на протяжении двух месяцев. Булеца выдал шикарный поединок против Олимпика, постоянно держа в напряжении линию обороны гостей. Сергей и созидал и помогал выводить партнеров на ударную позицию. Как итог, в активе футболиста гол плюс пас.

Правый вингер: Георгий Цитаишвили (Динамо)

Воспитанник академии Динамо в полной мере подтвердил свои амбиции быть основным игроком "бело-синих". После яркой игры Гио в матче против Шахтера, Виктору Цыганкову следует начинать переживать. Цитаишвили на фоне сильного соперника сумел проявить свои лучшие качества: технику, дриблинг, игру один в один. Также, на большое удивление, Гио шикарно опускался в оборону и помогал команде защищаться. Чего только стоит эпизод против Исмаили во втором тайме. Также Цитаишвили выдал ужасающей красоты результативную передачу на Виталия Буяльского, чем помог "бело-синим" открыть счет в матче.

Левый вингер: Егор Картушов (Десна)

Выход Егора во втором тайме игры против Колоса значительно прибавил его команде свежести в атаке. Картушов, заменив Гуцуляка, дал команде скорость и помог тем самым увеличить пресс на ворота хозяев. На 84-й минуте Картушову удалось поставить жирную точку в матче, реализовав выход один на один с Яшковым.

Нападающий: Лукас Тейлор (Днепр-1)

Тейлор, наряду с Булецой, стал лучшим игроком своей команды в домашнем поединке против Олимпика. Бразилец продемонстрировал лучшие качества представителей своей страны. Благодаря отличной технике, Лукас сумел разложить оборону Олимпика на молекулы. В первом тайме футболист выдал шикарный ассист на Булецу, а во втором тайме за счет индивидуальных действий и сам отличился голом.

Тренер: Луиш Каштру (Шахтер)

Португальский специалист умело противостоял Алексею Михайличенко в центральном поединке тура. Низкий старт "горняков", казалось, должен помочь динамовцам выиграть в дерби. Однако, в отличии от своего визави, Каштру рационально подошел к вопросу физики своей команды. В отличии от Михайличенко, Каштру по максимуму использовал все возможные пять замен. Также Шахтер прибавил в темпе, когда "бело-синие" уже явно выдохлись во втором тайме, за счет резвого старта поединка. В этой шахматной партии Каштру стратегически переиграл своего оппонента.