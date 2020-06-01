Защитник киевской команды провел 70-й матч за свой клуб.
ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО, ФОТО: ФК ДИНАМО
01 июня 2020, 14:39
В рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на матч против Шахтера.
Таким образом, 21-летний футболист отыграл свой 70-й матч за "бело-синих", сообщил официальный сайт Динамо.
48 игр Миколенко провел в УПЛ, 5 – в Кубке Украины, 16 – в еврокубках и 1 – в Суперкубке.
В текущем сезоне Миколенко провел 20 матчей в УПЛ: на его счету 2 гола и 5 результативных передач.