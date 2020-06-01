Украина

Сергей Сидорчук уже опередил Олега Гусева на один поединок.

В матче 24-го тура УПЛ против Шахтера Динамо в очередной раз в качестве капитана вывел Сергей Сидорчук.

Таким образом, для Сергея этот матч стал 55-м в статусе капитана Динамо во всех турнирах, в том числе 35-й — в УПЛ.

По этому показателю Сидорчук опередил на одну игру Олега Гусева и теперь занимает седьмое место в списке всех капитанов "бело-синих" во времена независимости Украины.

Лидером является Александр Шовковский — он выводил Динамо в качестве капитана 153 раза.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.