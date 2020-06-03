Украина

Футболист заявил, что у зараженных игроков нет никаких симптомом заболевания.

Арендованный у бельгийского Антверпена полузащитник Карпат Егор Назарина поведал о тяжелой эпидемиологической ситуации во львовском клубе.

"Это непростая ситуация для нас и для всего украинского футбола. Неприятно, что это случилось в одной из украинских команд, но уже ничего не сделаешь. Мы ребят поддерживаем, всегда с ними на связи. Обидно, конечно, что готовились и были максимально настроены доиграть этот чемпионат, но, к сожалению, что случилось — то случилось. Теперь нас ожидает двухнедельный карантин. Надеемся, что сможем доиграть чемпионат и добиться поставленной цели", — заявил игрок в интервью телеканалу Футбол.

"В глобальном плане ни у кого симптомов нет. Все нормально, ребята себя хорошо чувствуют, но вирус есть и ничего с этим не поделаешь. Нам объявили, что мы уходим на двухнедельный карантин. Никаких тренировок не будет. Я думаю, что здоровые ребята будут себя поддерживать в форме, потому что две недели — приличный срок, а к продолжению чемпионата готовиться нужно".

Также футболист рассказал, выплачиваются ли клубом долги перед командой.

"Клуб успешно пытается решить вопрос с долгами. Разговоров с новым руководством не было. Ничего по сути не изменилось".

В завершении хавбек поведал о своих дальнейших перспективах.

"У меня 30 июня заканчивается аренда во львовском клубе. Никаких разговоров о продлении не было. Думаю, что я вернусь в Антверпен".

Контракт 22-летнего украинца с бельгийским Антверпеном рассчитан до лета 2021 года. За Карпаты Назарина выступает на правах аренды с лета 2019. За это время воспитанник академий Динамо и Днепра отыграл 16 матчей в футболке "львов", отметившись 5 голами и 1 результативной передачей.