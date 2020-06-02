Украина

Во львовском клубе высокая заболеваемость инфекцией.

Львовские Карпаты стали жертвой коронавирусной инфекции. Официальный сайт "зелено-белых" заявил о том, что среди 65 тестированных лиц (игроки, тренеры, работники клуба), менее половины получили позитивные результаты.

Таким образом, Карпаты ушли на двухнедельный карантин. В это время клуб также не будет проводить никаких тренировок. Помимо этого, львовяне призывают высшие футбольные органы не прекращать текущий розыгрыш УПЛ.

Как стало известно Football.ua, количество заболевших в клубе приравнивается к 25 (среди которых 11 футболистов). Также представители УПЛ сообщили, что лига имеет для Карпат запасные даты доигровки всех не сыгранных матчей.

На данный момент львовяне пропустили поединок против Мариуполя (запланированный ранее на 31 мая), а также точно пропустят матчи против Ворсклы (7 июня), Днепра-1 (13 июня) и, скорее всего, поединок против Олимпика (20 июня).