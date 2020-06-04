Украина

Новый владелец Карпат ныне находится за границей.

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин заявил, что в скором времени новоиспеченный владелец клуба может приехать во Львов для того, чтобы физически помочь команде в непростой ситуации.

"Олег Смалийчук не планировал вмешиваться в работу клуба до конца этого сезона. Однако на фоне того, что у нас произошло, он не может быть в стороне", — рассказал функционер в интервью телеканалу Футбол.

"Как мне известно, сейчас он пытается как можно скорее приехать во Львов и быть вместе с клубом в трудной ситуации. Также я имею распоряжение о том, кому и как нужно помогать в сложившейся ситуации. О том, как сделать так, чтобы наши сотрудники и футболисты не чувствовали себя брошенными".

Напомним, не сыгранный домашний поединок Карпат против Мариуполя может быть сыгран 1 июля на стадионе "приазовцев".