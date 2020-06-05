Украина

Главный тренер СК Днепр-1 высказался о предстоящем матче против ПФК Львов.

В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги СК Днепр-1 сыграет в гостях против ПФК Львов. Главный тренер днепровского клуба Дмитрий Михайленко поделился ожиданиям от этого противостояния и рассказал о кадровой ситуации в своей команде.

"Цуриков, Супряга, Сваток и Папа Гуйе не попали в заявку на матч против Олимпика. Они восстанавливались от травм, а на этой неделе присоединились к тренировкам с командой. Эта четверка — очень важные для нас футболисты. Они уже могут играть. И с первых минут, и на замену выйти".

"Посмотрел матч Ворсклы против Львова и было видно, что длительный простой не пошел футболистам на пользу. Это видно по темпу, по принятию решений на поле. История с карантином сказалась на футболистах. Однако нам стоит больше ориентироваться на свою игру, а не на тот матч".

"Да, мы увидели игру Львова, но я понимаю, что они будут становиться сильнее, потому что невозможно набрать оптимальную форму за две недели", — заявил Михайленко в программе Футбол NEWS.

Напомним, поединок ПФК Львов — СК Днепр-1 состоится седьмого июня в 19:30 по киевскому времени.