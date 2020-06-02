Германия

"Кобальтовые" рассчитывают на испанского защитника.

Шальке хочет продлить аренду защитника Барселоны Хуана Миранды, сообщает издание Sport.

Левый фулбек не имеет регулярного места в основе, но немецкий клуб по-прежнему рассчитывает на него. "Кобальтовые" хотят договориться с каталонским клубом о продлении испанца еще на один сезон.

Миранда присоединился к Шальке в августе прошлого года. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 7 поединков в футболке "сине-белых", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Шальке также может продлить аренду защитника Барселоны Жана-Клера Тодибо.